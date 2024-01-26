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12:52, 26 января 2024Бывший СССР

Литва оценила вероятность войны с Россией в ближайшие годы

Глава ВС Литвы Рупшис: вероятность конфликта НАТО и РФ в течение двух лет низка
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Вероятность конфликта НАТО и России в течение ближайших двух лет низка в связи с высокой интенсивностью боевых действий на украинском направлении. С такой оценкой выступил командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью Delfi.

«После подведения итогов и оценки текущего положения возможностей России вероятность того, что война России с НАТО начнется в следующем году, очень низка, крайне низка», — заявил глава вооруженных сил (ВС) республики.

Он отметил, что ситуация может измениться и Литве в любом случае стоит готовиться к потенциальному конфликту.

Ранее оценку вероятности войны России и альянса дали в Эстонии. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, военное столкновение может начаться в течение следующих пяти лет.

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      Глеб Палехов
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