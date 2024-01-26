Парламент Польши заподозрил бывшие власти в слежке за оппозицией

Парламент Польши инициирует расследование по обвинению в слежке за оппозицией

Парламент Польши инициирует расследование против предыдущего правительства партии «Право и справедливость» (PiS) по обвинению в слежке за оппозицией через шпионское программное обеспечение (ПО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Эта комиссия покажет, кто находился под наблюдением и почему такая чувствительная и специфическая система использовалась для политической борьбы, для борьбы с политической конкуренцией, для уничтожения оппонентов», — приводит издание слова депутата Магдалены Сроки.

Срока была назначена главой комиссии, которая расследует возможное использование шпионского ПО. Предполагается, что была использована система Pegasus, которую можно незаметно устанавливать на мобильные телефоны.

Авторы материала предупреждают, что действия парламента могут усугубить конфликт между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. В период правительства PiS партия Туска «Гражданская платформа» была главной оппозиционной партией Польши.

Ранее Минобороны Польши признало окончательным доклад о катастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года, который до этого правительство PiS считало недостаточно проработанным.