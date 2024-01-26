Хотят устроить революцию и взбодрить оппозицию: глава СВР раскрыл планы Запада по дестабилизации обстановки в России

Нарышкин обвинил Запад в попытке устроить в России революцию

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости рассказал о планах Запада дестабилизировать обстановку в России, в том числе о намерении иностранных спецслужб устроить революцию в стране.

С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов Сергей Нарышкин глава СВР

Глава ведомства добавил, что на счету Запада «арабская весна» с хаосом, многочисленными жертвами и разрухой, а также евромайдан на Украине, последствия которого ощущаются по сей день.

Нарышкин отметил, что западные страны, испытывая «головокружение от успехов», хотят осуществить подобный сценарий в России, однако потерпят в этом неудачу.

Запад готовит украинских диверсантов для провокаций на атомных станциях России

Нарышкин заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для совершения провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Он уточнил, что в подготовке диверсантов участвует в первую очередь британская MI6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании).

Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации Сергей Нарышкин глава СВР

Ранее глава СВР предупредил, что Запад из-за поражения на территории Украины устроит провокации против России, но долгого эффекта от них ждать не стоит.

По его словам, спровоцированный Западом украинский конфликт дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники «готовы пойти на самые гнусные провокации».

Запад пытается раскачать ситуацию в России

Запад пытается раскачать ситуацию в России, заявил Нарышкин. В этом вопросе там преследуют несколько целей, в первую очередь это гарантированная возможность под предлогом дестабилизации финансировать большую сеть неправительственных организаций, ведущих антироссийскую деятельность, пояснил он.

Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем «правительстве в изгнании» Сергей Нарышкин глава СВР

Директор ведомства подчеркнул, что западным странам не удастся подорвать ситуацию в России, несмотря на то, что они продолжают подобную деятельность.

Ранее Нарышкин заявил, что США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. По его словам, американские власти изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры.

На Западе осознали стабильность России и консолидацию народа

Нарышкин рассказал, что западные спецслужбы осознали стабильность в России и консолидацию народа вокруг политического руководства.

По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны Сергей Нарышкин глава СВР

В декабре президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что большинство россиян настроены патриотически и поддерживают Вооруженные силы страны. Он отметил, что поддержка граждан является опорой армии и флота, а также заявил о консолидации всех сил российского общества.

Поджигающие военкоматы по указке Запада россияне губят свою судьбу

Участники поджогов военкоматов в России и других подобных акций губят свою судьбу по указке западных чиновников, отчитывающихся об антироссийской работе, подчеркнул Нарышкин.

Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу Сергей Нарышкин глава СВР

С начала специальной военной операции (СВО) МВД зарегистрировало 220 поджогов военкоматов по всей России. Факты, связанные с нападениями на военные комиссариаты и объекты органов власти и их поджогами, зафиксированы в 58 субъектах страны. 85 процентов из них успешно раскрыты, 15 из 220 причастных к преступлениям лиц — несовершеннолетние.

Кроме того, в России совершено 184 диверсии на железной дороге. За эти правонарушения задержан 141 человек, среди которых 59 подростков.

