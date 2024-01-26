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16:23, 26 января 2024Бывший СССР

Подсчитана сумма ущерба инфраструктуре от конфликта на Украине

МОМ: конфликт на Украине нанес ущерб инфраструктуре на $135 миллиардов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Международной организации ООН по миграции (МОМ) подсчитали сумму ущерба, который понесла инфраструктура и здания на Украине от конфликта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Согласно данным МОМ, с начала конфликта на Украине получили повреждения около 1,4 миллиона жилых зданий, из которых треть не подлежит восстановлению. По предварительным оценкам, стоимость ущерба украинской инфраструктуре и постройкам составляет 135 миллиардов долларов «и эта цифра растет по мере продолжения войны».

Отмечается, что жилищные проекты МОМ предусматривают строительство жилых объектов в пяти регионах Украины, а также создание доступного механизма аренды жилья для нуждающихся лиц. В рамках этой инициативы будет построено около двух тысяч квартир примерно на шесть тысяч человек.

При этом организация не уточняет, какая доля ущерба приходится на Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР, ДНР), Запорожскую и Херсонскую области, вошедшие в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. С 20 октября 2022 года на их территориях действует военное положение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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