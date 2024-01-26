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20:50, 26 января 2024Путешествия

Турист в ОАЭ попросил соседей не шуметь и оказался под угрозой ареста

Mirror: шотландец оказался под угрозой ареста в ОАЭ за замечание громким соседям

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Пожилой шотландский турист, приехавший в гости к дочери и внучке в ОАЭ, сделал замечание громким соседям и оказался под угрозой ареста. Подробностями истории поделилось издание Mirror.

75-летний Ян Маккеллер из Абердиншира, Шотландия, во время новогодних праздников решил навестить своих родных в Дубае. Уточняется, что мужчину, который присматривал за маленькой внучкой, побеспокоила громкая музыка, доносившаяся с соседнего участка ночью 1 января.

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Пожилой мужчина решил зайти к соседям, чтобы попросить их не шуметь, и взял с собой внучку. Когда никто не открыл дверь, он самостоятельно прошел в сад, где проходила вечеринка, по открытой дорожке. Маккеллер спросил отдыхающих там людей, могут ли они переместиться в помещение. По словам шотландца, в ответ гости начали толкать его, а хозяйка дома — громко кричать. Турист пожаловался, что она даже облила напитком его и ребенка.

Как пишет источник, Маккеллер назвал поведение женщины неприемлемым и хотел сообщить об инциденте в полицию, но его дочь испугалась, что это причинит соседям неудобства. В конце концов соседка сама обратилась к стражам правопорядка и обвинила пожилого мужчину в незаконном проникновении на ее территорию. Это значит, что он не может теперь покинуть страну и имеет все шансы оказаться в тюрьме, говорится в материале.

«В Дубае это стандартная практика — заранее подавать заявление в полицию, когда есть риск того, что его подадут против вас, — рассказала юрист и руководитель организации «Задержанные в Дубае» Радха Стирлинг, которая пытается помочь шотландцу избежать неприятностей. — Вот так люди, знакомые с правосудием Дубая, манипулируют системой в своих интересах».

По словам Стирлинг, иностранцы в этой ситуации обычно предлагают финансовую компенсацию своему обвинителю, чтобы закрыть дело.

Ранее у российских туристов украли сотни тысяч рублей из номера отеля Bluewaters Dubai в ОАЭ. Сотрудники гостиницы отказались вызывать полицию и не извинились перед гостями.

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      Марина Черняк
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