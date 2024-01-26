Президент Франции Макрон стал главным гостем на посвященном дню Индии параде

AP: президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в параде в честь дня Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Нью-Дели для участия в параде в честь дня Индии в качестве главного гостя. Об этом сообщает Associated Press.

«Большая честь для Франции. Спасибо, Индия», — прокомментировал приглашение индийских властей глава Франции.

Президент Индии Драупади Мурму сопровождала Макрона в церемониальной конной карете времен Британской империи, а премьер-министр Нарендра Моди приветствовал их на смотровой площадке.

С французским президентом в столицу Индии приехали оркестр и марширующая группа, которые также приняли участие в праздновании.

На параде Индия продемонстрировала свою военную мощь, состоящую из танков, ракетных комплексов, боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов средней дальности, сообщает издание.

Ранее сообщалось об открытии Нарендрой Моди на месте бывшей мечети индуистского храма в честь бога Рамы, который вызвал неоднозначную реакцию среди проживающих в Индии мусульман.