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07:59, 27 января 2024Мир

Техас избавился от 100 тысяч нелегальных мигрантов

Губернатор Техаса: из штата вывезли более 100 тысяч нелегальных мигрантов
Ограждения на границе с Мексикой в Техасе

Ограждения на границе с Мексикой в Техасе. Фото: Go Nakamura / Reuters

С 2022 года власти Техаса отправили в другие штаты более 100 тысяч нелегальных мигрантов, говорится в сообщении на сайте губернатора Техаса Грэга Эбботта.

Больше всего нелегалов было переправлено в Нью-Йорк — более 37,5 тысячи человек. Более 31 тысячи отправили в Чикаго, меньшие партии отправлялись в Вашингтон, Филадельфию, Денвер, Лос-Анджелес.

Таким образом власти Техаса в том числе боролись с миграционным кризисом.

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      Марина Совина
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