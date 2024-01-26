Техас избавился от 100 тысяч нелегальных мигрантов

Губернатор Техаса: из штата вывезли более 100 тысяч нелегальных мигрантов

Ограждения на границе с Мексикой в Техасе. Фото: Go Nakamura / Reuters

С 2022 года власти Техаса отправили в другие штаты более 100 тысяч нелегальных мигрантов, говорится в сообщении на сайте губернатора Техаса Грэга Эбботта.

Больше всего нелегалов было переправлено в Нью-Йорк — более 37,5 тысячи человек. Более 31 тысячи отправили в Чикаго, меньшие партии отправлялись в Вашингтон, Филадельфию, Денвер, Лос-Анджелес.

Таким образом власти Техаса в том числе боролись с миграционным кризисом.