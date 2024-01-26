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16:36, 26 января 2024Бывший СССР

Украина пригласила Си Цзиньпина на «мирный саммит» в Швейцарии

Замглавы ОП Жовква: Киев пригласил Си Цзиньпина на «мирный саммит» в Швейцарии

Фото: IMAGO / Didier Lebrun / Globallookpress.com

Киев пригласил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина принять участие в «мирном саммите», который пройдет в Швейцарии. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Reuters.

«Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите, на самом высоком уровне, на уровне председателя Китайской Народной Республики», — отметил он.

Жовква также подчеркнул, что участие Китая в саммите будет крайне важно для украинской стороны. Он добавил, что Киев привлекает своих мировых партнеров, чтобы донести до КНР эту информацию.

Ранее посол России в Швейцарии заявил, что идея о проведении мирной конференции по Украине обречена на провал. Он пояснил, что без участия Москвы любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив».

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      Александр Курбатов
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