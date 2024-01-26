Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 26 января 2024Мир

В Германии опровергли планы по передаче ракет Лондону и Парижу ради Украины

Кабмин ФРГ не подтвердил планы по обмену ракетами с Лондоном и Парижем ради ВСУ

Фото: Anna Voitenko / STAFF / Reuters

Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила, что немецкие политики не договаривались с партнерами по НАТО, Великобританией и Францией, об обмене ракетами для дальнейшей передачи их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Хофман опровергла информацию о наличии договоренностей правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца с Парижем и Лондоном, в рамках которых страны должны были совершить так называемый круговой обмен оружием для дальнейшей передачи крылатых ракет Украине.

«Нет, я не могу это подтвердить», — ответила она на вопрос журналистов о наличии соответствующих планов.

Ранее сообщалось о планах Шольца передать Франции и Великобритании ракетный комплекс TAURUS в обмен на передачу этими странами ракет Storm Shadow и SCALP в качестве военной помощи ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Российского пенсионера поселили в дом с плесенью и оголенными проводами

      Численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек

      ООН официально призвала Израиль предотвратить геноцид в Газе

      Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

      МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше