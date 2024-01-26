В Германии опровергли планы по передаче ракет Лондону и Парижу ради Украины

Кабмин ФРГ не подтвердил планы по обмену ракетами с Лондоном и Парижем ради ВСУ

Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила, что немецкие политики не договаривались с партнерами по НАТО, Великобританией и Францией, об обмене ракетами для дальнейшей передачи их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Хофман опровергла информацию о наличии договоренностей правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца с Парижем и Лондоном, в рамках которых страны должны были совершить так называемый круговой обмен оружием для дальнейшей передачи крылатых ракет Украине.

«Нет, я не могу это подтвердить», — ответила она на вопрос журналистов о наличии соответствующих планов.

Ранее сообщалось о планах Шольца передать Франции и Великобритании ракетный комплекс TAURUS в обмен на передачу этими странами ракет Storm Shadow и SCALP в качестве военной помощи ВСУ.