В Кремле рассказали о планах Путина на 26 января

Песков: 26 января Путин работает в Петербурге, он проведет совещание

26 января президент России Владимир Путин работает в Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

В городе президент проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации, отметил официальный представитель Кремля. Встреча пройдет в режиме видеоконференции, отметил он.

Помимо этого, Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград», продолжил представитель Кремля. В этой связи Песков напомнил о лидирующих позициях, которые Россия занимает в отрасли, являясь «страной, развивающей арктическую инфраструктуру».

Также в Кремле анонсировали встречу главы государства с участниками специальной военной операции. Песков уточнил, что мероприятие пройдет в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.