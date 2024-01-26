В Кремле анонсировали встречу Путина с участниками СВО

Пресс-секретарь Песков: Путин встретится с участниками спецоперации 26 января

Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками специальной военной операции (СВО) 26 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков анонсировал, что встреча пройдет в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Ранее, перед Рождеством, глава государства встречался с родственниками участников СВО. Путин назвал свое общение с семьями бойцов сигналом чиновникам и пообещал наладить обратную связь с близкими военнослужащих.

А в 2022 году Путин встречался с матерями бойцов СВО в резиденции в Ново-Огарево и отвечал на их вопросы.