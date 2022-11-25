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15:20, 25 ноября 2022Россия

Путин встретился с матерями участвующих в СВО солдат

Президент России Владимир Путин начал встречу с матерями солдат, участвующих в СВО

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал встречу с матерями солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля, публикующем сообщения пресс-службы главы государства.

Уточняется, что встреча проводится в резиденции Путина в Ново-Огарево.

Как анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече не будет обсуждаться повестка дня. По словам Пескова, у президента и матерей военнослужащих будет свободная дискуссия.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марк Леонов
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