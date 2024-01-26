В Кремле заявили о связи крушения Ил-76 с уничтожением Украиной своих граждан

Песков о сбитом Ил-76: Украина уничтожает своих граждан с 2014 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о связи крушения сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 с последовательным уничтожением Украиной своих граждан. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что киевские власти уже не в первый раз уничтожают сограждан. «Они, собственно, начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий», — сказал он.

Ранее Следственный комитет России (СКР) подтвердил версию о ракетной атаке военного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных. Как заявили в ведомстве, предварительный осмотр места происшествия говорит о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины.

