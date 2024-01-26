В Раде назвали претендентов на место Залужного

Депутат Рады Безуглая: на замену главкому ВСУ Залужному есть 3 претендента

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного могут заменить в рамках потенциальной трансформации военной стратегии Киева в 2024 году, и на его место есть три претендента. Возможных кандидатов на роль нового главкома ВСУ назвала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Итак, когда тысячи украинских граждан в ловушке конституционного долга, личного вдохновения и надежды, что "если мы, то не наши дети", гибнут в борьбе за большой украинский организм, попробуем разобрать: а кто бы смог стать новым дирижером украинского войска? Войска, которое сейчас погрязло в инерции», — написала Безуглая.

Основываясь на «субъективных ощущения», она упомянула трех высокопоставленных военных: руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и заместителя Залужного Евгения Мойсюка.

Безуглая добавила, что в текущей управленческой конфигурации ВСУ не способны показать на фронте успех. По ее мнению, «украинцам стоит действовать нестандартно», поэтому на роль главкома отлично подойдет и рядовой командир, ведь он был бы способен «сломать каркасы кастовой системы».

Ранее Безуглая раскритиковала «полевое селфи» Залужного. Она назвала фото постановочным и заявила, что оно сделано в сотнях километров от линии боевого соприкосновения.