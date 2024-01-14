В Киеве раскритиковали «полевое» фото Залужного

Депутат Рады Безуглая раскритиковала «полевое» фото главкома ВСУ Залужного

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала «полевое» фото главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пишет РИА Новости.

Она прокомментировала «селфи» Залужного, сидящего в салоне автомобиля вместе с еще одним военным.

«Теперь в меню "селфи полевое"! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме», — отметила она.

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что прослушивающее устройство, найденное в одном из кабинетов Валерия Залужного, накалит противостояние между главнокомандующим ВСУ и Владимиром Зеленским. По мнению экспертов, инцидент ухудшит обстановку между Залужным и руководством в Киеве.