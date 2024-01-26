В России водитель вытолкнул из маршрутки подростка из-за оплаты проезда гаджетом

В Омске водитель маршрутки вытолкнул подростка из-за оплаты проезда телефоном

В Омске водитель маршрутки вытолкнул из салона машины девушку-подростка, которая попыталась оплатить проезд телефоном. Об этом сообщает региональное МВД в соцсети «ВКонтакте».

В полицию обратились родители девушки, которые заявили, что их дочь силой вытолкнули из маршрутной «Газели». В результате сотрудники МВД выяснили, что пассажирка пыталась расплатиться за проезд загруженной в гаджет картой «Омка», однако водитель заявил, что этот способ оплаты якобы приводит к поломке терминала. Когда россиянка объяснила, что иначе рассчитаться не может, мужчина вытолкнул ее из машины.

Как сообщили в ведомстве, водитель маршрутки был доставлен в отделение полиции, где рассказал свою версию финала конфликта. «Я ее до лестницы довел — не стала уходить, я ее немножко вытолкнул, потихонечку», — заявил мужчина.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за мелкое хулиганство.