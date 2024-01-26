В российской школе появилось объявление для мигрантов с «низкой культурой»

В Новосибирске родители возмутились школьным объявлением на языках мигрантов

Жители Новосибирска возмутились появившимся в одной из школ объявлением о необходимости родителей учеников надевать маски. Внимание горожан привлекло то, что текст был продублирован на таджикском и киргизском языках, сообщает MK.RU.

Мать одного из школьников описала учреждение как «многонациональное». По словам женщины, дети мигрантов составляют 40 процентов от общего числа учеников. Матери других детей пожаловались в соцсетях на объявление, заявив, что все объявления в школе должны быть исключительно на русском языке. Сложившуюся ситуацию одна из россиянок назвала позором.

Директор школы Михаил Палей объяснил, что объявление о необходимости носить маски написано для родителей-мигрантов. «В школе учатся разные люди. Некоторые из родителей, к сожалению, имеют низкую культуру, в том числе и по предупреждению заболеваемости», — пояснил он.

Ситуацию прокомментировали и в мэрии Новосибирска. Там указали, что школы обладают автономией при решении локальных вопросов. Выбранные языки в мэрии объяснили результатами исследования, которое показало трудность освоения русского языка родителями школьников из Таджикистана и Киргизии.

Ранее в Госдуме заявили, что в некоторых российских школах не будет новогодних елок из-за родителей детей-мигрантов, у которых «это не принято». Обращение было направлено министру просвещения Сергею Кравцову.