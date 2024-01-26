В Совфеде порассуждали о «похоронах» Украины

Член СФ Косачев ответил на слова Писториуса фразой «Запад похоронил Украину»

В своих рассуждениях о необходимости в ближайшие годы готовиться к обороне от России Запад «похоронил» Украину. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал член Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению Косачева, заявления о неизбежности военного конфликта с Москвой означают, что Украина в это время будет выполнять роль прокладки, которая лишь на время задержит Вооруженные силы России.

«В этих раскладах Украину, получается, уже "похоронили". 2-3 года или даже 5-8 — это означает, что в планах западных стратегов Россия к этому времени не только победит Украину, но еще и успеет подготовиться наступать на территорию самого мощного альянса в истории человечества», — заявил сенатор.

Так Косачев отреагировал на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Москвой. Министр призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью. Писториус также предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.