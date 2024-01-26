Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ об исторически населенных украинцами территориях России является смехотворным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Его (указ — прим. «Ленты.ру») называли и скандальным, и провокационным. По-моему, просто абсолютно безумный указ об исторически населенных украинцами территориях России. (...) Киевский режим, похоже, окончательно впавший в историческое сумасшествие, по сути открыто заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России. Все это смехотворно, безграмотно камуфлируется под некую заботу о проживающих там украинцах», — сказала она.

По словам Захаровой, если бы Киев смог дотянуться до этих территорий, то первым делом мобилизовал бы их население, так же как и граждан на подконтрольных ему землях.

Комментируя указ Владимира Зеленского ранее, Мария Захарова называла его абсурдным. Она также заявляла, что это агония и реальных достижений у киевского режима не будет уже никогда.