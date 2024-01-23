Захарова сочла агонией указ Зеленского об исторических землях Украины в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях России. Соответствующий комментарий она дала РБК.

Документ о том, что несколько южных регионов России относятся к «исторически населенным украинцами» землям, она сочла абсурдным. «Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима», — заявила Захарова.

Представитель ведомства добавила, что Украину разрушили Зеленский и его предшественники по заказу западных кураторов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал указ Зеленского попыткой закамуфлировать проблемы политики Киева.

Указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» Зеленский подписал 22 января. По его мнению, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». В нем говорится о шести регионах — Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.