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19:12, 27 января 2024Мир

Байден запланировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Байден в ближайшие месяцы собрался провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден запланировал в ближайшие месяцы провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Стороны привержены продолжению контактов по стратегическим каналам связи и договорились создавать дополнительные каналы связи не только на правительственном уровне в обоих направлениях, но и посредством телефонного разговора между двумя лидерами в ближайшие месяцы», — рассказал чиновник.

Источник со стороны американских властей не назвал точную дату, когда состоится разговор. По предварительной информации, беседа Байдена и Си Цзиньпина пройдет весной.

Ранее Си Цзиньпин объявил Байдену о планах воссоединения с Тайванем. Председатель КНР уточнил, что это собираются сделать мирно, а не за счет применения силы. Он также указал Байдену, что США влияют на участников выборов главы администрации Тайваня.

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      Нина Ташевская
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