В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы

РБК-Украина: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Сейчас в части Запорожской области, которую контролируют киевские власти, действует воздушная тревога. Ранее украинские СМИ писали о произошедших взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об инцидентах сообщали дважды в течение дня.

Ранее взрыв произошел в городе Одессе на юге Украины, а на территории области была объявлена воздушная тревога. Позже глава областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении в регионе промышленного объекта.

Вечером субботы 27 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил о запуске в Белгороде и Белгородском районе сирены ракетной опасности. Он призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем жителям, кого тревога застала на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.