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14:09, 27 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Фото: Leo Correa / AP

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Других подробностей произошедшего нет. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области не объявлялась.

Ранее стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв, а на территории области была объявлена воздушная тревога. Позже глава областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении в районе промышленного объекта.

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      Олеся Мицкевич
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