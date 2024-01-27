Стало известно о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Других подробностей произошедшего нет. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области не объявлялась.

Ранее стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв, а на территории области была объявлена воздушная тревога. Позже глава областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении в районе промышленного объекта.