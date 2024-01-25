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05:20, 25 января 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении промышленного объекта в Одессе

Кипер: в Одессе после сообщений о взрывах поврежден промышленный объект

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Промышленный объект в Одессе получил повреждения после взрывов. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

«Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект», — написал он.

Вечером 24 января стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

Ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровске. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника были повреждены.

23 января стало известно, что в Киеве и Харькове произошла серия взрывов. В результате произошедшего в некоторых районах Харькова зафиксированы отключения электричества.

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      Марина Совина
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