Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщается Telegram-канале издания «Думская».

«Громко в Одессе. Предварительно, работа ПВО», — украинского издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 21:19 по московскому времени в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепре. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника получили повреждения.

23 января стало известно, что в Киеве и Харькове произошла серия взрывов. В результате произошедшего в некоторых районах Харькова произошли отключения электричества.