Стало известно о повреждении предприятия при взрывах в украинском городе

Офис генпрокурора: при взрывах в Днепре было повреждено промышленное предприятие

В результате взрывов в украинском городе Днепр было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

В ведомстве заявили, что на одно из местных промышленных предприятий упали обломки сбитой ракеты, в результате чего повреждения получили здание и техника.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в Херсоне. До этого он заявлял, что российские военные нанесли удар по территории завода в городе Берислав, находящемся на подконтрольной украинским войскам части региона.