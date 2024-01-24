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19:35, 24 января 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении предприятия при взрывах в украинском городе

Офис генпрокурора: при взрывах в Днепре было повреждено промышленное предприятие
СюжетРоссийские войска

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В результате взрывов в украинском городе Днепр было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

В ведомстве заявили, что на одно из местных промышленных предприятий упали обломки сбитой ракеты, в результате чего повреждения получили здание и техника.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в Херсоне. До этого он заявлял, что российские военные нанесли удар по территории завода в городе Берислав, находящемся на подконтрольной украинским войскам части региона.

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      Алевтина Запольская
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