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14:46, 24 января 2024Бывший СССР

В Херсоне вновь прозвучали взрывы

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в Херсоне вновь прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Nacho Doce / Globallookpress.com

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне вновь прозвучали взрывы. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

До этого он сообщал, что утром 24 января удары были нанесены по находящемуся на территории региона селу Новоберислав.

Ранее Прокудин заявлял, что российские войска нанесли удар по территории завода в городе Берислав, находящемся на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

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      Алевтина Запольская
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