Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в субботу, 27 января, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам. Россиянам рекомендуется укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Ранее в этот же день Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа второй раз за день подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ).