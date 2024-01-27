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20:51, 27 января 2024Россия

Часть акватории Азовского моря передали в пользование ВС РФ

Кабмин передал часть акватории Азовского моря ВС РФ для обороны государства

Фото: Unsplash

Российское правительство передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи в пользование на 20 лет для обеспечения обороны государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря... для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — сказано в документе.

Войсковая часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной им части акватории. Кроме того, эту часть акватории нельзя будет использовать юридическим и физическим лицами, это касается и рыбной ловли.

Ранее в декабре в Госдуму был внесен проект закона о признании Азовского моря внутренним морем России. Его целью является закрепление исключительного суверенитета РФ над акваторией Азовского моря.

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      Анастасия Алимпиева
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