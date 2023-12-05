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13:37, 5 декабря 2023Россия

В России захотели придать одному из морей статус внутреннего водоема

Проект закона о признании Азовского моря внутренним водоемом внесли в Госдуму

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Госдуму внесен проект закона о признании Азовского моря внутренним морем России. Об этом сообщил РИА Новости депутат Михаил Шеремет.

Целью документа является закрепление исключительного суверенитета России над акваторией Азовского моря, пояснил он.

После законодательного закрепления за Азовским морем статуса внутреннего водоема на его акваторию не будет распространяться действие международных законов, отметил парламентарий.

Законопроект уже получил одобрение профильного комитета Госдумы, подчеркнул Шеремет. Депутаты постараются принять документ до конца года, добавил он.

После вхождения в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик Азовское море по всему периметру окружено российской территорией.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются». Глава государства рассказал, что изначально он произнес фразу в шутку. В серьезном же смысле эта фраза имеет цивилизационный смысл, подчеркнул президент.

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      Алан Босиков
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