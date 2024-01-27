Минобороны опубликовало архивные документы о подвиге советского солдата

Минобороны рассказало о подвиге советского солдата, уничтожившего 18 фашистов

В преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда министерство обороны РФ опубликовало архивные документы, в одном из которых говорится о подвиге советского солдата Ивана Куликова. Ознакомиться с документами можно на сайте ведомства.

Согласно историческим записям, красноармеец Куликов в первых рядах ворвался в окопы врага, где в рукопашную с помощью штыка и гранаты уничтожил 18 фашистов. После схватки в траншеях советский солдат бросился преследовать других вражеских военных.

Из документов стало известно, что в ноябре 1944 года рота Куликова оказалась под вражеским огнем, который вели из дзота. Тогда советский герой закрыл огневую точку своим телом. Героический поступок красноармейца позволил другим солдатам роты успешно выполнить боевую задачу.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева отметила роль Владимира Путина в сохранении исторической памяти. По ее словам, президент целенаправленно проводит политику сохранения и защиты памяти народа.