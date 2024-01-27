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18:15, 27 января 2024Мир

На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

Посольство США сообщило о 18 убитых туристах на Багамах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Предупреждение о небезопасности туристического отдыха на Багамских островах появилось на сайте посольства США из-за массового убийства туристов. Сообщается уже о 18 жертвах местных бандитских формирований, совершенных с начала года.

«Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах. Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года», — говорится в сообщении.

Из-за серьезности ситуации дипломаты рекомендуют не сопротивляться физически в случае нападения. Особенно осторожными советуют быть восточной части столицы Багамских островов Нассау.

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      Анастасия Алимпиева
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