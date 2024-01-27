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03:17, 27 января 2024Интернет и СМИ

Украину предупредили о приближающемся переломном моменте

RS: Украина близка к переломному моменту из-за сокращения помощи Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина приближается к переломному моменту в конфликте из-за нехватки оружия, говорится в статье Коннора Эколса для издания Responsible Statecraft.

По его словам, помощь западных союзников Киева иссякает. Журналист также привел заявления двух высокопоставленных американских чиновников, предупредивших, что Россия может одержать победу в конфликте в течение нескольких недель или месяцев в случае отказа конгресса одобрить выделение денег Украине.

Ранее сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что конгрессу США может потребоваться гораздо больше времени для утверждения дополнительного финансирования, включающего помощь Украине.

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      Марина Совина
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