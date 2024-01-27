Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:17, 27 января 2024Экономика

В Германии протестируют сокращенную рабочую неделю

Bloomberg: в Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю

Фото: Unsplash

В Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю. О сокращении количества рабочих дней сообщило агентство Bloomberg.

С 1 февраля в Германии начнется тестовый полугодовой период четырехдневной рабочей недели. В проекте принимает участие 45 компаний. После окончания эксперимента выяснят, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности. Проект запустили с целью оживить экономику на фоне кризиса рынка труда.

Материалы по теме:
Оказать услугу и гарантировать спрос. В Москве бизнесу расширили возможности офсета
Оказать услугу и гарантировать спрос. В Москве бизнесу расширили возможности офсета
23 августа 2021
День раздора Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
День раздораРоссияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
9 ноября 2019

Известно, что при сокращении количества рабочих дней, зарплата сотрудников останется прежней. Руководитель одной из участвующих в эксперименте компаний Серен Фрике убежден, что четырехдневка благоприятно скажется на мотивации и эффективности сотрудников.

Ранее в Госдуме отказались поддержать сокращение рабочего дня в жару. В кабмине заверили, что сейчас вопрос организации рабочего процесса в условиях экстремальной температуры урегулирован в достаточной степени.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шольц решил обсудить Украину и Ближний Восток с Байденом

      В Германии протестируют сокращенную рабочую неделю

      На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

      Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида

      Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

      В США захотели усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции

      СМИ узнали о секретном плане Германии по сдерживанию России

      В США заявили о совещаниях в России по подрыву роли доллара. Что об этом говорят в Кремле?

      Путин высказался о преступлениях нацистов

      Генералы ВСУ начали беспокоиться о превосходстве России в производстве оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше