В Германии протестируют сокращенную рабочую неделю

Bloomberg: в Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю

В Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю. О сокращении количества рабочих дней сообщило агентство Bloomberg.

С 1 февраля в Германии начнется тестовый полугодовой период четырехдневной рабочей недели. В проекте принимает участие 45 компаний. После окончания эксперимента выяснят, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности. Проект запустили с целью оживить экономику на фоне кризиса рынка труда.

Известно, что при сокращении количества рабочих дней, зарплата сотрудников останется прежней. Руководитель одной из участвующих в эксперименте компаний Серен Фрике убежден, что четырехдневка благоприятно скажется на мотивации и эффективности сотрудников.

Ранее в Госдуме отказались поддержать сокращение рабочего дня в жару. В кабмине заверили, что сейчас вопрос организации рабочего процесса в условиях экстремальной температуры урегулирован в достаточной степени.

