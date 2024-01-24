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10:53, 24 января 2024Россия

В Госдуме отказались поддержать сокращение рабочего дня в жару

Комитет Госдумы отказался поддержать сокращение рабочего дня в жару

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Комитет Госдумы по труду отказался поддержать законопроект, который предполагает сокращение рабочего дня в России в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила член парламентского комитета по труду Виктория Родина, правительство и Минтруд инициативу о сокращении рабочего дня не поддержали. Законопроект не рекомедовали к принятию в первом чтении, так как в существующем законодательстве уже закреплена обязанность работодателя обеспечивать сотрудникам безопасность их труда.

В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство сочло избыточным внесенный в нижнюю палату парламента законопроект. В кабмине заверили, что сейчас вопрос организации рабочего процесса в условиях экстремальной температуры урегулирован в достаточной степени.

С инициативой о сокращении рабочего дня при аномально высоких температурах воздуха в октябре 2023 года выступил в октябре зампред Госдумы Борис Чернышов. Он напомнил, что особенности работы при очень низких или высоких температурах в настоящее время в Трудовом кодексе не установлены, но работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Впоследствии эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявляла, что предлагаемый законопроект не примут в нынешнем виде.

В России также звучали и другие инициативы касательно регулирования рабочего дня. В ноябре 2023 года в Госдуму внесли другой проект, предлагающий сократить рабочую неделю. Парламентарии предложили сократить рабочую неделю на один час — с 40 до 39 часов. В пояснительной записке авторы документа подчеркнули, что современные условия труда усилили давление на психическое и моральное состояние наемных рабочих, что негативно сказывается на работоспособности граждан.

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      Анастасия Шейкина
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