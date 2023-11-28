Правительство сочло избыточным законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Кабмин счел избыточным законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду

Правительство России сочло избыточным законопроект, согласно которому предлагалось сократить продолжительность рабочего дня при аномально высокой температуре воздуха. Это следует из отзыва кабмина на проект, документ есть в распоряжении «Известий».

С подобной инициативой выступил в октябре зампред Госдумы Борис Чернышов. Он напомнил, что особенности работы при очень низких или высоких температурах в настоящее время в Трудовом кодексе не установлены, но работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Впоследствии эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявляла, что предлагаемый законопроект не примут в нынешнем виде.

По мнению правительства, сейчас вопрос организации рабочего процесса в условиях экстремальной температуры урегулирован в достаточной степени. Согласно действующему законодательству. работодатель обязан обеспечить работникам безопасность и условия, которые должны соответствовать государственной норме охраны труда.

«Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников», — напомнили в правительстве.

Там добавили, что человек также вправе отказаться от выполнения обязанностей в случае, если для его жизни и здоровья возникает риск из-за нарушения требований охраны труда.

В ноябре в Госдуму внесли другой проект, предлагающий сократить рабочую неделю. Парламентарии предложили сократить рабочую неделю на один час — с 40 до 39 часов. В пояснительной записке авторы документа подчеркнули, что современные условия труда усилили давление на психическое и моральное состояние наемных рабочих, что негативно сказывается на работоспособности граждан.