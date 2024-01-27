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06:33, 27 января 2024Наука и техника

ВС России получили шесть комплектов систем ПВО

Криворучко: ВС России получили шесть комплектов систем ПВО в рамках ГОЗ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сухопутные войска Вооруженных сил (ВС) России получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе Единого дня приемки военной продукции, передает ТАСС.

«В интересах Сухопутных войск и межвидового обеспечения: шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, а также другие образцы вооружения ПВО Сухопутных войск», — отметил он, говоря о новых и отремонтированных образцах техники и вооружения, которые в 2023 году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) приняли военные представительства на предприятиях.

По словам замминистра, военные также приняли более четырех тысяч образцов бронетанковой техники, включая танки, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

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В декабре стало известно, что в 2023 году ВС России получили более 1,5 тысячи танков и 2,2 тысячи бронемашин. Также военным передали более 1,4 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз.

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      Даниил Иринин
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