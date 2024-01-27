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16:04, 27 января 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали дронами машины волонтеров в Херсонской области

ВСУ атаковали дронами машины волонтеров у гуманитарного штаба в Новой Каховке

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами машины волонтеров в центре города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по автомобилям, находящимся возле гуманитарного штаба. В результате была тяжело ранена 70-летняя женщина. В настоящий момент за ее жизнь борются врачи.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ регулярно ведут обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР и Донецкой народной республики, расположенных в неподалеку от передовой.

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      Алевтина Запольская
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