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16:09, 28 января 2024Спорт

Бывший футболист сборной Италии показал разницу между Путиным и Байденом

Футболист Марио Балотелли показал разницу между президентами Путиным и Байденом

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли, на данный момент выступающий за турецкий клуб «Адана Демирспор», в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показал разницу между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом.

33-летний футболист опубликовал ролик, на котором Путин стоит под дождем без зонта во время похорон в честь павших воинов, в то время как Байден смотрит на часы на подобной церемонии в США. Позднее спортсмен удалил видео.

Балотелли прокомментировал свои действия в новой публикации. Он заявил, что это не было политическим заявлением и относилось к уважению к погибшим. «Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести», — подчеркнул итальянец.

Балотелли на протяжении карьеры выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Ниццу», «Марсель», «Брешию» и «Монцу». В его активе 14 голов в 36 матчах в составе сборной Италии.

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      Андрей Стрельцов
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