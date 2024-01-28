Обнаружена опасность для астронавтов на Луне

The Planetary Science Journal: на Луне обнаружили опасные разломы

Ученые Университета Мэриленда в США обнаружили, что из-за продолжительного сжатия Луны происходит деформация поверхности спутника Земли и повышается риск опасных для астронавтов сотрясений. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal.

Планетологи выяснили, что одно из самых мощных лунотрясений, зарегистрированных сейсмометрами Аполлона более 50 лет назад, связано с группой разломов, расположенных в южном полярном регионе Луны. Эти разломы возникают из-за сжатия Луны в результате охлаждения ядра в течение нескольких сотен миллионов лет. Используя модели для моделирования устойчивости склонов, ученые определили районы, которые особенно уязвимы для оползней.

Один из этих районов — кратер Де Герлах — был предложен НАСА для высадки астронавтов в ходе космической программы Artemis 3. В то же время места вблизи или внутри групп разломов могут представлять опасность для будущих исследований с участием человека.

По словам авторов, даже легкого сейсмического сотрясения может быть достаточно для запуска оползней, особенно если реголит имеет низкую связность, то есть способность сопротивляться механическому разъединению. Таким образом, риск сейсмической активности следует учитывать при подготовке и размещении лунных баз.