В российском регионе разгромили мемориал

В Брянской области разбили мемориальную доску

В городе Севске Брянской области неизвестные разгромили памятную доску. Об этом пишет местное сообщество во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в сквере «Память». При этом пользователи соцсети не спешат обвинять вандалов. К повреждению мемориала могли привести морозы. По мнению подписчиков сообщества, намного лучше зимние холода выдерживает гранит. «Что -то хлипкая память получилась», — пишут местные жители о качестве материала, выбранного властями для изготовления памятника.

Ранее под Волгоградом вандалы разбили мемориальную доску о депортации калмыков. Глава Калмыкии назвал случившееся провокацией и потребовал разобраться.