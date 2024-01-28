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14:53, 28 января 2024Россия

В российском регионе разгромили мемориал

В Брянской области разбили мемориальную доску

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Севске Брянской области неизвестные разгромили памятную доску. Об этом пишет местное сообщество во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в сквере «Память». При этом пользователи соцсети не спешат обвинять вандалов. К повреждению мемориала могли привести морозы. По мнению подписчиков сообщества, намного лучше зимние холода выдерживает гранит. «Что -то хлипкая память получилась», — пишут местные жители о качестве материала, выбранного властями для изготовления памятника.

Ранее под Волгоградом вандалы разбили мемориальную доску о депортации калмыков. Глава Калмыкии назвал случившееся провокацией и потребовал разобраться.

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      Виктория Клабукова
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