В регионе России разбили мемориальную доску репрессированного при СССР народа

Под Волгоградом разбили мемориальную доску о депортации калмыков

Под Волгоградом разбили мемориальную доску о депортации калмыков. Об этом сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в Telegram.

Доска была установлена на железнодорожной станции Абганерово 25 декабря. Именно с этой станции в 1943-м году — во время политических репрессий — калмыков отправляли в Сибирь, пояснил Хасиков.

Глава Калмыкии назвал случившееся провокацией и потребовал разобраться в случившемся. Он выразил благодарность волгоградским властям за оперативное реагирование на инцидент. «Братские регионы России сражаются плечом к плечу. Мы вместе, мы победим, ничто и никто не сможет нас разобщить!» — заключил глава российского региона.

В 1943-1944 годах советские власти принудительно высылали этнических калмыков из мест постоянного проживания на Урал, а также в Сибирь и Среднюю Азию. Репрессированные при СССР народы были реабилитированы в 1993 году.

Ранее в новый школьный учебник истории России внесли изменения, касающиеся депортации народов СССР. Один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов назвал эту тему «очень деликатным вопросом». Поправки в текст учебника были внесены после возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов.