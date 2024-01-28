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16:19, 28 января 2024Культура

Умер худрук театра Комиссаржевской Новиков

Худрук театра Комиссаржевской Новиков умер в 80 лет

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер в 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Катерину.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — сказала она.

Виктор Новиков учился на театроведческом отделении Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. С 1992 года он являлся художественным руководителем театра имени Комиссаржевской. Он также был секретарем Союза театральных деятелей России, членом коллегии комитета по культуры и членом фонда Сорос.

В ноябре 2023 года умер дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. «С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — сообщили в филармонии.

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