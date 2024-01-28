Экс-разведчик Шаффер: военных запасов США хватит лишь на месяц в случае войны

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал последствия помощи Украине.

По его словам, активные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) привели к тому, что собственных запасов у США хватит только на месяц полномасштабного военного конфликта. «У нас есть где-то 30-дневный запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником», — заявил Шаффер.

Бывший американский разведчик добавил, что Вашингтон не успевает восполнять арсеналы для собственных нужд.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает сокращение помощи Украине угрозой не только для Соединенных Штатов и НАТО, но и для всего мира. Глава государства также призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева.