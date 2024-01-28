Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 28 января 2024Мир

В США назвали последствия помощи Украине

Экс-разведчик Шаффер: военных запасов США хватит лишь на месяц в случае войны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал последствия помощи Украине.

По его словам, активные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) привели к тому, что собственных запасов у США хватит только на месяц полномасштабного военного конфликта. «У нас есть где-то 30-дневный запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником», — заявил Шаффер.

Бывший американский разведчик добавил, что Вашингтон не успевает восполнять арсеналы для собственных нужд.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает сокращение помощи Украине угрозой не только для Соединенных Штатов и НАТО, но и для всего мира. Глава государства также призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

      Головин отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции

      Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

      Глава украинской разведки высказался о новом обмене военнопленными с Россией

      В США назвали последствия помощи Украине

      Назван простой способ отучиться от переедания зимой

      Дом с обрушившейся стеной в российском городе показали на видео

      Обнаружена опасность для астронавтов на Луне

      Хави покинет «Барселону» по окончании сезона

      «Барселона» впервые с 1963-го пропустила пять мячей на своем поле в Ла Лиге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше