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15:45, 28 января 2024Путешествия

Вокзал в Германии эвакуировали из-за вооруженного мужчины

Вокзал Штутгарта в Германии эвакуировали из-за вооруженного мужчины

Фото: Arnulf Hettrich / www.imago-im / Globallookpress.com

Центральный вокзал Штутгарта эвакуировали. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным источника, около 11:00 по местному времени (13:00 мск) 28 января прохожие заметили на железнодорожной станции вооруженного огнестрельным оружием мужчину. Всего сообщалось о нескольких подозрительных людях.

Факт эвакуации подтвердила и полиция Германии. Там заявили, что движение поездов остановлено для проведения операции. По словам очевидцев, из здания пришлось вывести около 150 человек.

Уточняется, что на место происшествия прибыли офицеры в антитеррористическом снаряжении, с автоматами и собаками. Полиция проверила как минимум трех подозреваемых и взяла их под стражу. К 12:40 (14:40 мск) вокзал возобновил работу.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали украинку с 78 патронами в багаже. 45-летняя пассажирка должна была лететь из европейского города в Шарм-эш-Шейх, но попалась во время сканирования ручной клади.

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      Мария Борисова
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