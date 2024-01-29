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00:34, 30 января 2024Из жизни

На Великобританию прольется кровавый дождь

Daily Mail: в Британии прольется кровавый дождь из-за пылевых бурь в Сахаре

Фото: Alexey Fedorenko / Shutterstock / Fotodom

Метеорологическое бюро Великобритании предупредило о «кровавом» дожде, который прольется на страну в скором времени. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Необычный оттенок осадкам придаст пыль из пустыни Сахара, преодолевшая около пяти тысяч километров и достигшая Британии. Похожее явление наблюдалось и в 2023 году: в тот раз на подсохших после дождя автомобилях остался тонкий слой красноватой пыли.

После недавних пылевых бурь на севере Африке пыль из Сахары несет на север, и в ближайшие дни Великобритания окажется под ее действием. Возможно, пока стоит повременить с мытьем машины. И постараться не пропустить красочные закаты и рассветы

Марко Петаньясиноптик
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Цвет кровавого дождя, как правило, заметно отличается от цвета настоящей крови и варьируется от оранжево-красной до коричневой. Помимо красного дождя, встречаются осадки черного, белого, зеленого и желтого цвета. Оттенок зависит от содержащихся в них примесей — например, вулканического пепла, меловой пыли и пыльцы растений.

В 2017 году сообщалось, что в мексиканском городе Тампико, расположенном в штате Тамаулипас, с неба во время дождя падали небольшие рыбы. Феномен сняли на видео.

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      Олег Парамонов
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