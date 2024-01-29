Боррель признал ошибки в вопросе помощи Украине

Боррель: ЕС часто слишком долго не решался поставить Украине необходимую помощь

Страны Европейского союза часто слишком долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. Ошибке в вопросе поддержки Киева признал глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt.

«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — отметил он.