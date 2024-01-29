Эксперты призвали залить комнатные растения перекисью водорода

Эксперт Коврижных: перекись водорода избавит комнатные растения от вредителей

Перекись водорода можно использовать как регулярную подкормку для комнатных растений или как средство против вредителей. Залить домашние цветы этим средством призвала ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Однако эксперт предупредила, что использовать препарат нужно максимально корректно. «Если вам важно использование перекиси в качестве регулярной подкормки, то вам пригодится данный рецепт. На литр воды берут не более двух ложек препарата. Подкармливают цветы таким образом один раз в семь дней», — рассказала агроном. Коврижных уточнила, что использовать средство можно как для опрыскивания, так и для полива.

Перекись водорода также эффективна против вредителей, атакующих комнатные растения. Для этого в описанный выше состав для полива нужно добавить тридцать капель йода. «Если насекомые не реагируют, то рекомендуется дополнительно ввести две ложки спирта. Таким способом можно избавиться от паутинного клеща, тли, нематод, червецов и других вредителей», — уточнила Коврижных.

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