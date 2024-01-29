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07:40, 29 января 2024Бывший СССР

Украинский актер уволился из ВСУ

Украинский актер Печерица уволился из ВСУ из-за страха попасть в окружение

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский актер Александр Печерица, ранее записавшийся в Территориальную оборону, заявил, что уволился из рядо Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с ТСН.

Печерица служил в составе 128-го батальона, который участвовал в боевых действиях на харьковском направлении. Актер признался, что на передовой испытывал страх попасть в окружение.

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«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», — рассказал он.

Однако на прямой вопрос о причинах увольнения и рядов ВСУ, актер дал уклончивый ответ и подчеркнул, что принял это решение в связи с «семейными обстоятельствами». По словам Печерицы, его супруга и ребенок находятся за пределами Украины «из соображений безопасности».

В сентябре прошлого года был опубликован список артистов, вступивших в ряды ВСУ. Среди них — основатель группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица, а также певец Макс Барских.

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      Марина Совина
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