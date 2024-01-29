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09:03, 29 января 2024Мир

В Японии обозначили направления помощи Украине

Sankei: правительство Японии выбрало семь направлений помощи Украине

Фото: Unsplash

Правительство Японии обозначило семь направлений, по которым планирует оказывать помощь Украине. Об этом написала газета Sankei.

Среди векторов помощи, которые выбрало Токио, — гуманитарная поддержка, развитие сельского хозяйства и животноводства, дистанционная медицина, биотехнологии, а также развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий.

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Предполагается, что во время японско-украинской конференции по продвижению экономического восстановления Украины стороны подпишут 20 документов. Ожидается, что в дистанционную медицину Япония инвестирует 10 миллиардов иен — около 68 миллионов долларов, которые направят на помощь для срочного восстановления, восстановления экономики и наращивания производительности, формирования базовой среды.

Конференция состоится 19 февраля, ее посетит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Япония направит десятки миллионов долларов на помощь Украине. В частности, Токио перечислит Киеву поддержку в размере 37 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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